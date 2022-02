Sanremo 2022, Iva Zanicchi stuzzica Drusilla: «Lei ha tanto altro...»

Ironia sul palco. Tra la scoppiettante Drusilla e l'ironica Iva Zanicchi, a pochi secondi dall'esibizione, partono battute ambigue. Mentre Iva si prepara a cantare, tra i complimenti di Amadeus per lei e la Foer, la big in gara dice: «Eh lei è brava, ha talento e molto altro..» scatenando la risata degli spettatori.

«Ma no Iva... non dire così..» dice Amadeus con gli occhi sgranati. «Ma va no dai..» incalza Iva, tra un sorriso e un altro. Drusilla, divertita dal tutto, si allontana per lasciare il palco alla Zanicchi.

