Festival di Sanremo 2019, tutti i duetti: Morgan con Achille Lauro, mistero sull'ospite de Il Volo, c'è anche Cristina D'Avena

Aveva detto se “avrò il pezzo giusto andrò a”. Promessa mantenuta da, il vincitore di, che ha tanta voglia di salire sul palco dell'Ariston per cantare. Si, perché il brano è una storia di quelle forti. Una giovane ragazza (nel testo si chiama Linda) che subisce una violenza sessuale dalla persona che dovrebbe solo amarla: suo padre.“E' una canzone nata mentre ero in Salento, un posto in cui amo isolarmi, l'ho scritta tutta d’un fiato dalla notte all'alba. E' una scelta che ho fatto solo sulla base della canzone, non c'è nulla di programmato”. La storia di Linda è il dramma di molte ragazze, come quella cantata da Irama. “E' tratta da una storia vera, ma è meno importante rispetto al tema ed a quante persone si ritrovano, purtroppo, in questa situazione. Ma non l'ho scritta per dar loro coraggio, anche se ne sarei felice, ma è nata da un principio di una storia forte da raccontare” ammette Irama.Eppure la proposta di una canzone con una tematica delicata, ha lasciato spazio a qualche dubbio. “Mi sono confrontato con Giulio, il mio musicista ed il gruppo di lavoro. In realtà siamo andati contro tutti, l'abbiamo fatto con tanta passione e voglia di esserci. Non c'era timore sulla canzone, sulla tematica, io scrivo sempre con libertà, ma perché in questi momenti ci sono tanti impegni e Sanremo sembrava un impegno ulteriore”.Per Irama il palco sanremese non è una novità. Nel 2015, infatti, aveva fatto parte delle Nuove Proposte alla 66° edizione del festival, dove aveva portato Cosa Resterà, inserita nell'album. Poi l'esperienza felice ad Amici, e la vittoria. Ma il 2018 è stato un anno fortunato:viene certificato doppio platino ed il terzo album, disco d'oro. Il 2019 invece si apre con l'esperienza di Sanremo ed un altro album,, in vendita dal prossimo 8 febbraio, dove non ci sono inediti, ma alcune importanti collaborazioni. Tra cui il featuringper Non mollo mai e con ie la versione unplugged di, “dove ho aggiunto una strofa”.Tornando al brano di Sanremo, per Irama, scrivere una canzone così “è una voglia di responsabilità, stavo quasi male quando la scrivevo, ma è necessario raccontare per lanciare un messaggio, per andare oltre una semplice canzone”. Non solo denuncia però. “E' una verità che a volte non si racconta, ma racchiude una positività, quasi il grido liberatorio di una donna che vuole andare avanti”. Il brano infatti, racconta la violenza, ma anche l'attesa di una nuova vita. “Il nuovo cuore, è la speranza, non è importante il figlio come frutto di qualcosa, ma una vita”.Ed a proposito di anticipazioni, Irama, duetterà nella serata prevista dal festival, insieme a“L'ho conosciuta a Roma ed è nata un'amicizia. Quando scrissi la canzone, misi dentro un coro gospel, perché il ritornello l’ho vissuto come una preghiera. E chi meglio di Noemi può cantare con un timbro black-soul. E poi lei è molto attenta a queste tematiche delicate”.Restano ormai pochi giorni al ritorno a Sanremo, e non manca un po' di paura. “Non deve mancare mai, ma va trasformata per tirar fuori le emozioni. E poi quest'anno è una bella edizione, siamo molti giovani a cantare, ed anche se a me non piacciono le gare, è un bel segnale di cambiamento generazionale”.