Sanremo 2021, Irama: « Grato di restare in gara ma sono triste e dispiaciuto di non poter salire su quel palco». Gioia per la grande possibilità concessa e amarezza per la mancata performance live. Filippo Maria Fanti racconta in conferenza stampa come sta vivendo questi momenti a un passo dalla seconda serata.

Irama e il suo staff, hanno commentato durante la conferenza stampa la positività di due suoi collaboratori, parrucchiere e truccatore e il fonico, che lo costringono a una quarantena e quindi la sua partecipazione sarà "in remoto".

Andrea Vittori, management Irama: «Sono state 48 ore molto complicate, io devo ringraziare tutti. Siamo partiti cercando di rispettare tutte le normative, siamo stati tutti tamponati e fino a martedì era tutto ok, martedì mattina il truccatore e parrucchiere di Filippo è risultato positivo. Sono stati rifatti tutti i tamponi siamo risultati tutti negativi, Filippo compreso, tranne lui. Nell'ultimo tampone poi abbiamo avuto un secondo caso di positività che è il fonico è evidente che l'esibizione live non si poteva fare. Grazie agli artisti del Festival, Amadeus e la Rai, andranno in onda le prove e ci esibiremo per quinti». (In realtà nella nota stampa Rai arrivata pochi secondi fa Irama si esibirà per ultimo ndr.).

Marco Alboni Warner: «Fortunametamente con molta buona volontà e lucidità e una buona idea di Amadeus siamo riusciti ad avere questa disponibilità . Grazie anche alle case discografiche».

Irama: «La prima cosa a cui pensare è la salute e spero che stiano tutti bene. Sono mortificato da un lato, dall'altro grato perchè sono riconoscente ad Amadeus e agli artisti che mi hanno teso la mano in un momento di difficoltà non causato da me. A livello personale sono dispiaciuto perchè ci tenevo a fare la performance, ad essere su quel palco e giocarmi in maniera sana questo Festival. Non potrò esibirmi come volevo. Non so quale prova verrà scelta, credo l'ultima. Sono chiuso nella mia stanza di hotel, ma ribadisco che sono assolutamente negativo, con due tamponi rapidi e un molecolare. E sono asintomatico, sotto controllo ogni istante. Ribadisco gratitudine verso la Rai, artisti e case discografiche, dall'altra parte se io potessi fare la diretta mi alzerei subito e andrei subito a cantare, un momento che nessuno potrà mai restituirmi».

Per quanto riguarda la cover di Cyrano spiega Irama la sorpresa che era in preparazione: «Grande dispiacere perché avevamo la firma dell'intro di Guccini all'inizioC'era la voce inedita di Francesco Guccini, una benedizione mentre cantavo Cirano. Per me sarebbe stato ancora più emozionante potermi esibire in quell'occasione. Per me in particolare che sono un suo ammiratore da sempre. Mi dispiacerà molto non poter vivere anche quel momento». Mercoledì quindi andranno in onda le prove fatte qualche giorno fa.

