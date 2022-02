Irama, la dedica che commuove per la canzone di Sanremo 2022: «Dedicato a te, ovunque sarai»

La sua peformance alla finale di Sanremo 2022 Irama l'ha voluta dedicare a una persona molto speciale. A poche ore dalla sua esibizione all'Ariston, il cantante ha rivolto un pensiero alla nonna scomparsa quattro anni fa.

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta della serata finale: Inno di Mameli. Arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello

«Dedicato a te, ovunque sarai» ha scritto Irama, accanto a una sua foto ricordo di quando era bambino. Citando le parole della sua canzone in gara al Festival «Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò», il cantante ha condiviso uno scatto di 20 anni fa, mano nella mano con l'amata nonna.

Non è la prima volta che Irama le dedica una sua canzone. Già nel 2018, dopo la vittoria ad Amici17 con Un Respiro, disse: «Stasera mentre salivo sul palco ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a lei». Poco prima della scomparsa della nonna il cantante le aveva comprato un biglietto per un concerto a cui non erano più potuti andare. Il suo più grande rimpianto è sempre stato quello di non averle rivelato che quel concerto era proprio il suo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 01:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA