Venerdì 17 Gennaio 2020, 13:51

, moglie di, è intervenuta sui social in difesa del marito, bersagliato con accuse didopo le parole dette in conferenza stampa sui motivi che lo avevano portato a sceglierecome co-conduttrice per il. Ma non solo: Giovanna Civitillo ha anche usato l'ironia, per "ripagare" con la stessa moneta chi aveva attaccato lei e Amadeus per avere un profilo in comune su Instagram.«A volte un passo avanti, a volte un passo indietro, spesso accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE», ha scrittodal profilo della coppia su Instagram.è stato preso di mira e accusato di sessismo per aver sottolineato ripetutamente la bellezza delle co-conduttrici da lui scelte per il Festival di Sanremo. La frase che ha destato più scalpore, inoltre, è stata quella su Francesca Sofia Novello, compagna di. Il conduttore ha motivato così la scelta, suscitando le ire del web: «È stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età».ha poi precisato di esser stato frainteso e malinterpretato. «Forse potevo esprimermi meglio ma il concetto era un complimento che rifarei: diho apprezzato da subito che, pur essendo all'inizio di una promettente carriera da modella, non avesse mai approfittato della illuminazionè del suo, dei riflettori puntati su di lui. Tutto qui. L'ho detto male? Ok. Ma da qui all'insulto sessista ce ne passa». La precisazione non è però bastata a calmare le acque, anche se il conduttore ha sottolineato il suo «enormeper le donne», e di sentirsi offeso dalle accuse di sessismo. Ma si sa, non èsenza qualche polemica La moglie, oltre a difenderlo dopo il caos generato dalla sua frase, ha replicato anche alla battuta della giornalistache aveva ironizzato sul fatto che i due avessero un profilo unico: «Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un, fatto proprio così e che gestisco io!»