Giorgia prima co-conduttrice di Sanremo 2024

Giorgia sarà la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, durante il Tg1 di questa sera, mercoledì 29 novembre. Il direttore artistico ha svelato anche gli altri due nomi: Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Durante l'ultima serata, ad affiancare il direttore artistico ci sarà Fiorello.

Chi è Giorgia

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia (Roma, 26 aprile 1971), è una cantautrice e produttrice discografica italiana.

È una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell'America Latina. È stata infatti nominata dalla rivista statunitense Billboard America “la quarta voce più grande e più bella al mondo”. Ha collaborato con artisti italiani e non tra cui Ray Charles, Elton John, James Taylor, Simple Minds, Zucchero Fornaciari, Pino Daniele, Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Mina, Bryan Adams, Sting, Lionel Richie, Alicia Keys, Ronan Keating, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Mahmood, Elodie, Elisa, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Laura Pausini, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile.

In Italia ha venduto oltre 10 milioni di copie, con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

Ha partecipato, in totale, cinque volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto; nell'edizione del 1995, in cui risultò vincitrice con Come saprei, fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare quattro premi: Primo posto Big, Premio della critica (prima cantante ad aggiudicarsi entrambi i principali riconoscimenti), Premio autori e Premio radio e TV. Fra gli altri riconoscimenti ci sono un Nastro d'Argento, un David di Donatello, molti tra Music Awards, Italiana Music Awards e Wind Music Awards, oltre a un Premio Campidoglio e un Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'album Dietro le apparenze.

Vita privata

In gioventù Giorgia ha praticato il karate, arrivando fino alla cintura blu. La cantante è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Dal 2004 è legata al ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo. La coppia ha un figlio.

