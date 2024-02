Ambasciatore israeliano contro Ghali: «Ha diffuso odio a Sanremo». La replica: «Non bisogna avere paura di dire stop al genocidio»

di Redazione web

I terribili sviluppi della guerra in Medio Oriente alimentano il dibattito pubblico e arrivano al Festival di Sanremo. Ghali, arrivato al quarto posto della classifica finale, ha lanciato un messaggio forte dal palco dell'Ariston. Nell'ultima puntata della competizione della musica italiana l'artista, dopo aver cantato il brano Casa Mia, è stato protagonista di un curioso siparietto.



Mentre il cantante si esibiva da dietro le quinte è uscito Rich Ciolino, un simpatico uomo vestito da alieno e di cui non si conosce l'identità. Alla fine dell'esibizione Ghali e Amadeus hanno scherzato sul palco ma un certo punto il cantante chiede all'amico alieno se avesse quacosa da dire. Rich Ciolino a quel punto sussurra qualcosa a Ghali che poi riferisce il messaggio, ad alta voce, al pubblico dell'Ariston e a tutti i telespettatori: «Stop al genocidio».

La risposta dell'ambasciatore israeliano

«Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile», scrive su X l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar che poi sottolinea: «Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival.

Ghali ribatte



Ghali oggi a Domenica In ha sottolineato: «Io sono un musicista. Per cosa devo usare il palco? Ho sempre parlato di questo. Sono nato con internet, è da quando sono piccolo che parlo di queste cose. Non dal 7 ottobre, ma da sempre. Questa politica del terrore non va bene. La gente ha paura di dire stop al genocidio. E questo non deve succedere. Ci sono bambini di mezzo che stanno morendo».

