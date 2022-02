«Le devono tagliare le corde vocali»: Noemi diffida Barù dopo la frase choc al Gf Vip

Le canzoni del Festival di Sanremo 2022 sono state riprodotte anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dal 5 al 9 febbraio, giorni della kermesse canora, i concorrenti hanno avuto modo di ascoltare i brani in gara, esprimendo un loro personale parere. Barù non sembra aver gradito 'Ti amo non lo so dire' di Noemi e non si è contenuto nell'esprimere il suo parere: «Le devono tagliare le corde vocali». Un commento che gli è costata una diffida da parte della cantante.

Leggi anche > Dayane Mello, il compleanno con gli ex gieffini. Assente Rosalinda Cannavò: «Guardo avanti»

Alcuni suoi compagni gli hanno fatto notare come quell'uscita non fosse carina. E, oltretutto, a non gradirla è stata in primis Noemi. Poco dopo la kermesse musicale, infatti, la cantante ha espresso il suo punto di vista, rispondendo alle domande di un utente su Instagram: «Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?» E a quanto pare queste parole non le sono proprio andate giù, tanto da decidere di procedere per vie legali, diffidando il concorrente del GF Vip.



Al diretto interessato, Barù, è stata recapitata nella Casa la diffida da parte di «una certa signorina che canta», come lui stesso l'ha definita senza farne esplicitamente il nome. E durante una grigliata in giardino, ha raccontato a Jessica Selassié quanto successo, apparendo per nulla preoccupato della situazione, anzi ridendo e scherzando: «Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?». Inizialmente la principessa è apparsa confusa, non capendo a chi lui si stesse riferendo, ma poi l'episodio le è tornato in mente: «Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!».

Quindi Noemi ha diffidato Baru. Il GF con più diffide della storia 😂 #gfvip pic.twitter.com/DHCPWSxyaV — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA