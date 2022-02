GF Vip, Barù commenta Sanremo 2022 e scoppia la bufera: «A Noemi devono tagliare le corde vocali»

di Niccolò Dainelli

Sanremo 2022 sbarca anche nella casa del Grande Fratello Vip. E le polemiche sono subito servite. A far infuriare i social ci ha pensato Barù che sembra non aver apprezzato i brani proposti dal Festival della Canzone italiana e, in particolar modo, la performance canora di Noemi. E a far discutere sui social sono le sue parole, davvero fuori luogo.

Barù: "Dopo le canzoni di Sanremo mi volevo sparà una fucilata nei c0glioni oggi.. di chi era la prima canzone?"

Jessica: "Noemi"

Barù: "Gli devono tagliare le corde vocali!"#gfvip@noemiofficial #Noemi pic.twitter.com/s5410iBeze — BL (@rainbow20202020) February 7, 2022

Nelle ultime ore, gli autori del Grande Fratello Vip stanno facendo ascoltare ai concorrenti le canzoni del Festival di Sanremo. Non potendo interagire con l'esterno, i concorrenti all'interno della casa non conoscono le nuove canzoni. E Barù ha commentato facendo una grande gaffe che non è sfuggita al pubblico e al mondo social.

Mentre i vipponi si preparano per la prossima puntata, quella di questa sera 7 febbraio, Barù chiede a Jessica: «Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?». La Principessa Selassiè risponde: «Noemi». «Le devono tagliare le corde vocali», la risposta di Barù che sta facendo arrabbiare i fan di Noemi.

Il mondo dei social non ha preso per nulla bene le affermazioni del vippone. Su Twitter, infatti, tutti difendono la cantante a spada tratta: «Ma non sei degno nemmeno di pronunciare il suo nome». Poi c'è chi su Instagram chiede alla diretta interessata di commentare le parole di Barù.

Noemi non tarda a rispondere. A chi le ha fatto notare cosa stesse accadendo all'interno della casa più spiata d'Italia, lei ha ribattuto: «Chi?», un chiaro segnale che probabilmente non segue il Grande Fratello Vip. Ma c'è anche chi pensa sia una frecciatina a Barù. Poi nelle successive Instagram Stories ha aggiunto: «Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 21:56

