Ottava volta ae due premi della critica. Uno con i Timoria, il gruppo degli inizi. Francesco Renga torna all’Ariston con la canzone “Aspetto che torni”.«Non ci si abitua mai. Ha una forza emotiva che puoi domare solo se hai una canzone potente. Volevo usare questo palcoscenico per fermare i vari passaggi della mia vita».«Ho capito che era perfetto per me e ho scritto il testo in una notte. Ricambio la generosità di Bungaro duettando con lui nella serata di venerdì insieme all’etoile Eleonora Abbagnato».«È una canzone che racconta l’uomo che sono oggi, la fotografia di un cinquantenne con due figli adolescenti che da tre anni vive una vita diversa, un amore nuovo e una consapevolezza matura. Tutti sanno del mio privato e della fine della mia relazione con Ambra (Angiolini, ndr). Questa canzone mi ha fatto andare in corto circuito la mente e cerco di godermi di più il presente. Qui racconto il momento più bello: quello dell’attesa, passando dall’osservare mio padre ammalato di Alzheimer e dal ricordo di mia madre “che mi manca da trent’anni”».«Mi sarebbe piaciuto farle conoscere i miei figli».«Mia figlia è fan di Ultimo. Ma sono certo che alla fine tiferanno per il loro papà. Altrimenti vanno fuori casa (ride, ndr). Scherzi a parte, la canzone sembra essere piaciuta a entrambi».«Rifarei tutto. Forse avrei dovuto avere più consapevolezza di quanta bellezza e felicità avevo attorno».«Sono determinato e un grande lavoratore. Un difetto è invece quello di essere sopra le righe per nascondere la timidezza».«Il lavoro per il disco nuovo che uscirà a maggio, prima dei due concerti speciali di Verona e Taormina».«Non è in programma…».