Sanremo, Folcast: «Sul palco dell'Ariston ho portato il mio percorso al conservatorio, Roma e la mia quartiere»

Porta sul palco di Sanremo anche un pezzo di Roma, della sua Roma, quella di Spinaceto. Stiamo parlando di Folcast, una delle cosiddette "nuove proposte" che nella prima serata del Festival 2021 ha superato la prima prova con la sua "Scopriti". «Di Roma mi porto dietro il brivido di quando penso alla mia città, al mio quartiere "spinaceto". Mi porto dietro il mio percorso, e le persone che ho incontrato e che mi hanno permesso di capire che la musica era ciò che era adatta a me. I primi approcci con la chitarra fatti in gruppo, le prime esperienze, spesso fatte per il piacere fine a se stesso. Questa è per me la mia città»

Scopriti è prodotto da Tommaso Colliva e scritto dallo stesso Folcast, che ha composto il brano con Tommaso Colliva e Raffaele Scogna. L'arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D'Erasmo.

Parlando della scuola romana, Folcast ammette: «Fa parte di me, soprattutto Silvestri è stato un mio punto di riferimento, soprattutto dal punto di vista Live». Il mondo artistico di Folcast abbraccia infatti la scuola cantautorale romana, figlia di artisti come Daniele Silvestri, del quale è stato anche opening act. Tra le altre influenze dell'artista troviamo Ghemon, Willie Peyote, John Mayer, Anderson Paak e Tom Misch.

Folcast approda a Sanremo con una formazione importante, fatta di locali e musica dal vivo, ma anche di studio e conservatorio. Cosa che lui non nasconde ma che giudica importante per il suo percorso: «La mia formazione è stata fondamentale, come tutto il mio percoso di studio, dalla chitarra classica fino al triennio di conservatorio. In quegli anni ho iniziato a scrivere e a suonare in giro; devo molto ai miei professori del conservatorio, soprattutto dal punto di vista della composizione. Ma penso che anche chi non ha fatto il mio percorso di studio possa essere un artisto molto valido. Per me questo percorso, conservatorio compreso, però è stato fondamentale».

Folcast non nasconde l'emozione provata martedì sera prima di cantare: «Stare sul palco e superare l'emozione è stata una prova essa stessa, un modo per crescere».

L’artista dall’11 novembre 2021 sarà in tour nei principali club italiani.

Queste le date:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA



Le prevendite sono disponibili su www.ticketone.it e su tutti i circuiti ufficiali. Il tour è prodotto e organizzato da OTR.

