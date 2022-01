Sanremo, è arrivato Fiorello. Affiancherà Amadeus al Festival (almeno per una sera)

Ci siamo: Fiorello è arrivato a Sanremo. Il conduttore, che affiancherà Amadeus al Festival, almeno per la prima serata di martedì, si è appena registrato all'hotel Globo dove per lui è stata prenotata la stanza 407.

Leggi anche > Sanremo. Balistreri, direttore di scena da 40 anni del Festival: «Dalla Goggi terrorizzata ai capricci dei Dire Straits»

Con l'approdo dell'attesissimo Fiorello in prima serata, la partecipazione sul palco dell'Ariston per Checco Zalone dovrebbe essere spostata alla serata di mercoledì. Da un paio di giorni, Amadeus ha scherzato su Instagram con la lunga attesa dell'amico e collega. Anche questa mattina, il conduttore e direttore artistico di Sanremo era uscito dalla sua camera, avviandosi verso la 407: «Buongiorno, vediamo se è arrivato qualcuno». Bussa alla porta: «C'è qualcuno?» chiede. Ma non avendo ricevuto alcun segnale, si risponde sconsolato: «Niente. Neanche oggi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA