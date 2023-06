Fiorello e la frase choc ad Amadeus: «Hai chiuso, vai a casa». Cosa è successo a Viva Rai 2 dopo le nomine Rai

La possibile presenza o meno di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo continua a tenere banco. Dopo il terremoto in Rai delle nomine, il totonomi di chi condurrà i programmi di punta dei canali nazionali è sempre più nel vivo. E, secondo le ultimissime ricostruzioni, anche una colonna portante come il conduttore e direttore artistico di Sanremo potrebbe essere in bilico. E a Viva Rai 2 Fiorello sorprende i fan.

Nonostante le rassicurazioni, giunte dallo stesso Amadeus, sul fatto che non lascerà la Rai, Fiorello ha commentato in modo ironico una notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe espresso il desiderio di vederlo come nuovo conduttore del Festival di Sanremo, al posto di Amadeus.

Lo showman ha letto una citazione dal giornale Domani che riporta tale notizia, scherzando sulla questione e facendo riferimento alle voci che circolano sugli eventuali nuovi volti della televisione pubblica. Fiorello ha mostrato un fotomontaggio di Amadeus nei panni di Che Guevara con il motto «Hasta Sanremo sempre» e si è definito sarcasticamente il «nuovo Pino Insegno».

Ha continuato scherzando con Amadeus e dicendo che è arrivato il momento per lui di andare a casa. L'amico "Ciuri", nel frattempo, ha mandato dei messaggi vocali a Fiorello che sono stati trasmessi in diretta, in cui entrambi si sono divertiti a giocare, e con Amadeus che ha minacciato di protestare in Piazza Colombo, insieme al movimento operaio.

