Sanremo 2020, Fiorello e Amadeus stasera insieme a Viva Raiplay! Ecco cosa sveleranno sul Festival

Come annunciato da Fiorello durante la puntata di questa mattina di Viva Asiago 10! nella puntata odierna di Viva RaiPlay! sarà svelato "un segreto" del prossimo Festival di Sanremo 2020. E, a rivelare la novità della kermesse festivaliera Fiorello non sarà da solo; infatti, accanto a lui ci sarà proprio Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival.



I due, che ormai secondo quanto si racconta in Rai fanno coppia fissa, sveleranno il nome del conduttore dell'"Altro Festival", il programma che sostituisce il consueto "Dopo Festival" e che andrà in onda in esclusiva su RaiPlay.



Sul nome del conduttore ancora vige il più stretto riserbo, tanto che secondo i bene informati in pochissimi - oltre Amadeus e Fiorello - conoscerebbero il nome del prescelto. Quel che è certo è che Amadues, subito dopo la fine della registrazione de I Soliti Ignoti, correrà in Via Asiago per annunciare, insieme all'amico di sempre, il nome del conduttore dell'Altro Festival. Appuntamento - quindi - a questa sera con Fiorello e Viva RaiPlay dalle 20,35. Giovedì 5 Dicembre 2019, 18:16

