di Marco Esposito

Come annunciato da Fiorello durante la puntata di questa mattina di Viva Asiago 10! nella puntata odierna di Viva RaiPlay! è stato svelato "un segreto" del prossimo Festival di Sanremo 2020. E, a rivelare la novità della kermesse festivaliera Fiorello non era da solo; infatti, accanto a lui c'era proprio Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival.



I due, che ormai secondo quanto si racconta in Rai fanno coppia fissa, hanno svelato il nome del conduttore dell'"Altro Festival", il programma che sostituisce il consueto "Dopo Festival" e che andrà in onda in esclusiva su RaiPlay. Sarà Nicola Savino.



Sul nome del conduttore ancora vigeva il più stretto riserbo. Amadues, subito dopo la fine della registrazione de I Soliti Ignoti, è corso in Via Asiago per annunciare, insieme all'amico di sempre, il nome del conduttore dell'Altro Festival. Giovedì 5 Dicembre 2019, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA