Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna sul palco dell'Ariston. Protagonista del Festival 2017 - nel quale si classificò seconda con Che sia benedetta - l'artista ha presentato il suo ultimo singolo Il peso del coraggio e poi ha duettato consulle note di Quello che le donne non dicono. E anche in questo caso il web è esploso: «Lasciala cantare».Ormaicon gli ospiti di Sanremo sono un must sue gli utenti si sbizzarriscono con commenti e meme ironici. Gli utenti commentano anche in maniera colorita: «Dite a Baglioni che non c'entra un c***». E ancora: «Sto concerto di Baglioni dura una settimana?». E c'è anche qualcuno più cattivello: «In un universo parallelo c'è un Baglioni muto». In ogni caso, il duetto con la Mannoia strega l'Ariston.Il nuovo singolo dell'artista anticipa l'uscita in primavera dell'album Personale e una la tournée, che da maggio farà tappa nei teatri d'Italia.