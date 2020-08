Festival di Sanremo, nuova formula per la gara Giovani 2020. Amadeus: «Da oggi la rinascita dopo il Covid»

Sanremo 2021, le nuove date del Festival. Confermati Amadeus e Fiorello

Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 14:50

(il regolamento è online da oggi 1 agosto) abbassa il limite di età per partecipare alle selezioni a 33 anni.Mi piace svelare il regolamento di Sanremo Giovani proprio il 1 agosto. Prende così il via ufficialmente il Festival di Sanremo 2021, edizione della rinascita dopo il Coronavirus. Dal 1° settembre al 1° ottobre accetteremo le candidature per cercare una voce che resterà nel tempo. Ci saranno momenti unici e con numeri uno, ovviamente su Rai1. Uno, il numero perfetto», ha dichiarato il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus.la trasmissione di seconda serata su Rai1 in onda dal 29 ottobre al 26 novembre.selezionate tra cui saranno scelti 6 degli 8 sfidanti della sezione Nuove Proposte per l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo (gli altri 2 posti saranno assegnati attraverso le selezioni di Area Sanremo).Il regolamento di Sanremo Giovani 2020 prevede l'invio delle richieste di partecipazione a partire dal 1° settembre. Come di consueto la Commissione Musicale procederà agli ascolti dei brani ammessi, poi effettuerà una prima selezione propedeutica alla audizione dal vivo che servirà a comporre la lista dei 20 semifinalisti in gara durante i 5 appuntamenti di “AmaSanremo”.