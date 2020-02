Festival di Sanremo 2020 Terza Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, le vallette gli ospiti

TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: LA SCALETTA

TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: I DUETTI DEI CANTANTI BIG E LE COVER

TERZA SERATA DI SANREMO 2020: GLI OSPITI

TERZA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2020 LE CO-CONDUTTRICI

Giovedì 6 Febbraio 2020, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Suseguiamo minuto per minuto la 70esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Un Festival che è un successo di ascolti continuo. Dopo lo share record della prima serata, anche ieri Sanremo ha superato abbondantemente il 50%, arrivando al 53,3%. Oggi giovedì 6, nella terza serata di Sanremo, Amadeus sarà affiancato da, stella della tv albanese, e, compagna di Cristiano Ronaldo, nella conduzione della terza serata di Sanremo 2020. Questa è la sera dedicata alle cover, alle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Gli ospiti della terza serata sono. Ma soprattutto è la serata in cui sarà. Per quanto riguarda lei quattro cantanti rimasti si sfideranno in nuovi duelli.Leggi anche >, prevede, innanzitutto l'esibizione dei cantanti big in dei duetti in cui potremo ascoltare delle cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Il regolamento parla chiaro: oggi giovdì si esibiranno tutti e 24 i campioni che saranno giudicati dai membri dell’Orchestra. In questa occasione, a differenza del passato, la serata delle cover influirà sull'esito della gara, e quindi al termine delal terza serata si formerà una nuova classifica. Oltre ai campioni, immancabile lo spazio ai "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che - come accaduto nelle prime due sere - si esibiscono in «sfide dirette». Chi vince il "duello" passa il turno e domani "gioca" per la vittoria.Nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina, come consuetudine, è stato annunciato l'ordine di uscita dei duetti delle cover, con i vari cantanti che si esibiranno nel corso della serata. Di seguito l'ordine con sui li vedremo sul palco dell'Ariston:Michele Zarrillo con Fausto Leali (Deborah)Junior Cally con i Viito (Vado al massimo)Marco Masini con Arisa (Vacanze romane)Riki con Ana Mena (L'Edera)Raphael Gualazzi con Simona Molinari (E se domani)Anastasio con la PFM (Spalle al muro)Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Si può dare di più)Albero Urso con Ornella Vanoni (La voce del silenzio)Elodie con Aeham Ahmad (Adesso tu)Rancore con Dardust e La rappresentante di lista (Luce)Pinguini Tattici Nucleari (70 volte)Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa)Giordana Angi con Solis String Quartet (La nevicata del '56)Le Vibrazioni con i Canova (Un'emozione da poco)Diodato con Nina Zilli (24 mila baci)Tosca con Silvia Perez Cruz (Piazza Grande)Rita Pavone con Amedeo Minghi (1950)Achille Lauro con Annalisa (Gli uomini non cambiano)Bugo e Morgan (Canzone per te)Irene Grandi con Bobo Rondelli (La musica è finita)Piero Pelù (Cuore matto)Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto (Se me lo dicevi prima)Elettra Lamborghini con Myss Keta (Non succederà più)Francesco Gabbani (L'italiano).Lo sappiamo tutti, ci sono due ospiti fissi: Fiorello e Tiziano Ferro. La notizia del giorno è che - dopo la battuta di ieri sera di Ferro, che ha lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto dal palco dell'Ariston, Amadeus è corso in aiuto del suo amico, definendo infelice l'uscita del cantante di Latina. Comunque, come noto, questa sera rivedremo tutti e due. Quindi a questo punto tutti si attendono che Fiorello apra la serata delle cover di Sanremo vestito da "mostro del cantante mascherato".Questa terza serata è anche quella del grande ritorno disul palco dell'Ariston. Benigni dovrebbe parlare di amore, ha anticipato Amadeus in conferenza stampa; nei giorni scorsi il suo cachet - di circa 300mila euro aveva fatto molto discutere, suscitando qualche protesta, anche nel mondo della politica.Parliamo degli ospiti di questa terza serata. Dopo i primi due giorni, dove avevano spadroneggiato gli ospiti italiani, in questa serata saliranno sull'Ariston i primi ospiti internazionali. Si inizia con Mika, ormai di casa in Italia dopo gli anni nella giuria di X Factor. Poi ci sarà anche Lewis Capaldi.In principio furono Diletta Leotta e Rula Jebreal, poi ier sera, accanto ad Amadeus ci sono state Emma D'Aquino e Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Questa sera, invece, toccherà a due co-conduttrici starniere:, stella della tv albanese, e, compagna di Cristiano Ronaldo. E, infatti, già impazza il toto Ronaldo: il campione portoghese della Juventus sarà in Riviera ad accompagnare la compagna, oppure rimarrà a Torino a preparare la prossima partita di campionato?