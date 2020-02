​Festival di Sanremo 2020 Seconda Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, le vallette gli ospiti

Festival di Sanremo 2020

SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: LA SCALETTA

SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: I CANTANTI BIG

SECONDA SERATA DI SANREMO 2020: GLI OSPITI

SECONDA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2020 LE CO-CONDUTTRICI

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 17:29

. Suseguiamo minuto per minuto la 70esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Dopo il successo di ascolti della prima serata, oggi mercoledì 5 gennaiosarà affiancato questa sera danella conduzione della. Questa sera toccherà agli altri 12 cantanti big esibirsi sul palco dell'Ariston, dopo i primi dodici di ieri. Come previsto, inoltre, si esibiranno anche altre 4 nuove proposte e alcuni super ospiti., prevede, innanzitutto l'ascolto della seconda metà dei cantanti big. Il regolamento parla chiaro: oggi mercoledì si esibiranno i secondi 12 campioni che saranno giudicati dalla cosiddetta giuria "demoscopica" e, quindi, avremo una seconda classifica, anche questa molto parziale. Ma unendo le due classifiche si inizierà ad avere un'idea del quadro generale. Oltre ai campioni, immancabile lo spazio ai "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che - come accaduto ieri sera - si esibiscono in «sfide dirette». Anche qui il giudizio decisivo spetta alla giuria Demoscopica. Chi vince il "duello" passa il turno.Come accaduto ieri, nel corso della conferenza stampa di questa mattina è stato reso noto. Di seguito l'ordine con sui li vedremo sul palco dell'Ariston:Piero PelùElettra LamborghiniEnrico NigiottiLevantePinguini Tattici NucleariToscaFrancesco GabbaniPaolo JannacciRancoreJunior CallyGiordana AngiMichele ZarrilloPartiamo dalla certezze:. Facile, li vedremo sul palcoscenico tutte e 5 le serate., oggi, si esibirà in un atteso duetto conin “Perdere l'amorè”, e a seguire presenterà un medley di successi che ricomprendono “Sere nerè”, “Il regalo più grandè” e “Per dirti ciaò”.Questa seconda serata è anche quella del grande ritorno dei, in formazione completa, sul palco dell'Ariston. Era dagli anni '60 che inon si mostravano al grande pubblico con la loro formazione originaria, con Marina Occhiena, ovvero tutti e quatro insieme. Li vedremo quindi tutti insieme:Poi toccherà a, che presenterà due brani recenti e uno dei suoi più grandi successi, 'Solo una sana e consapevole libidinè. Sul palco dell'Ariston anche Gigi D'Alessio, 20 anni dopo 'Non dirgli maì, e Paolo Palumbo, un giovane chef 22enne affetto da Sla, che canterà “Io sono Paolò”.Dopo Diletta Leotta e Rula Jebreal, che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico, stasera, nel corso della seconda serata del Festival, accando ada condurre il festival di saranno, volti del Tg1 e, icona degli anni '80 e sex symbol indimenticato da molti adolescenti dell'epoca. Sabrina Salerno, inoltre, sarà al Festival anche nella serata conclusiva di Sabato 8 febbraio. Dopo i monologhi di Rula e Diletta, la domanda - direbbe qualcuno - sorge spontanea: anche loro avranno il loro grande momento di gloria. E molti fan si aspettano che Sabrina Salerno possa cantare, come fanno nel 1991, Donne (oltre le gambe c'è di più)