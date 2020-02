Festival di Sanremo 2020 quarta Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, le vallette gli ospiti

QUARTA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: LA SCALETTA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 17:23

. Suseguiamo minuto per minuto la 70esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Un Festival che è un successo di ascolti continuo. Dopo lo share record della prime due serata, anche ieri Sanremo di Amadeus si è confermato un successo di ascolti, praticamente senza precende, raggiungendo il. Oggi venerdì 7, nellasarà affiancato da, modella e fidanzata di Valentino Rossi e da Antonella Clerici, conduttrice della kermesse muisicale nel 2005, nella conduzione della. Questa è la sera dedicata a riascoltare tutte e 24 le canzoni del Festival. Spazio anche alle, con gli ultimi quattro giovani rimasti in gara. Gli ospiti della quarta serata sono il rapper. È soprattutto la serata che doveva vedere come ospite Johnny Dorelli, ma che invece, a causa di problemi di salute. Ovviamente anche questa sera sarà possibile seguire in tempo reale le nostreLa scaletta della, prevede, innanzitutto l'esibizione dei cantanti big idi cui potremo ascoltare tutte le canzoni. Si tratterà sostanzialmente del secondo ascolto per le canzoni dei campioni. Il regolamento parla chiaro: oggi venerdì si esibiranno tutti e 24 i campioni che saranno giudicati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in questa serata del venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni. Oltre ai campioni, immancabile lo spazio ai "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che vedrà questa sera eletto il vincitore della categoria. Infatti, prima ci saranno le due "semifinali", poi i due vincitori si sfideranno nellaNel corso della conferenza stampa di venerdì mattina, come consuetudine, è stato annunciato l'ordine di uscita dei cantanti big: ascotleremo tutte e 24 le canzoni. Di seguito l'ordine con sui li vedremo sul palco dell'Ariston:Paolo Jannacci,RancoreGiordana AngiFrancesco GabbaniRaphael Gualazzi,AnastasioPinguini Tattici NucleariElodieRikiDiodatoIrene GrandiAchille LauroPiero PelùToscaMicheleZarrilloJunior CallyLe VibrazioniAlberto UrsoLevanteBugo e MorganRita PavoneEnrico NigiottiElettra Lamborghini,Marco Masini.Lo sappiamo tutti, ci sono due ospiti fissi:. I due sono ai ferri corti come ormai noto. La battuta, definita infelice anche da Amadeus, del cantante di Latina, che ha lanciato l'hashtag #Fiorellostattezitto, non è affatto piaciuto a Rosario. Che lo ha fatto capire in maniera esplicita, tanto che tutta viale Mazzini, dal direttore di Rai Uno Coletta, a l'amministratore delegato Salini, sono arrivati in suo aiuto, rimarcando l'importanza del comico siciliano per il Festival. Sono anche arrivate le scuse di Tiziano Ferro, via Instagram, ma la tensione tra i due non pare sopita del tutto. Comunque, come noto, questa sera rivedremo tutti e due. Quindi a questo punto tutti si chiedono con che travestimento Fiorello aprirà la serata.Questa terza serata è anche quella del rapper Ghali, Dua Lipa e - soprattutto - Gianna Nannini. E' saltato invece, dalla lista degli ospiti, Johnny Dorelli che, per motivi di salute, non sarà sul palco dell'Ariston. Ed è un grande peccato.In principio furono Diletta Leotta e Rula Jebreal, poi è toccato a Emma D'Aquino e Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Ieri sera, invece, accanto ad Amadeus c'erano Alketa Vejsiu, stella della tv albanese, e Giorgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. E anche il campione portoghese ha fatto capolino a Sanremo, seduto in prima fila per vedere la propria compagna esibirsi sul palco dell'Ariston. Questa sera, invece, tocca ad una veterana del Festival, Antonella Clerici, che ha condotto la kermesse nel 2005 e ad una debuttante, Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi. Proprio la Novello era stata al centro di alcune polemiche perché nella conferenza stampa di presentazione del Festival a metà gennaio Amadeus l'aveva introdotta definendola una donna capace di "stare un passo indietro" rispetto al suo compagno, il campione di MotoGp Valentino Rossi appunto.