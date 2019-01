Festival di Sanremo 2019, Premio carriera a Pino Daniele. La delusione di Peppino Di Capri.

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sanremo,. La delusione di Peppino Di Capri. «Avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla carriera a Peppino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 volte, forse il premio alla carriera lo meritavo». Cosìall'Adnkronos commenta il Premio vinto da. Il comune di Sanremo ha infatti deciso di attribuire a Pino Daniele il Premio alla carriera Città di Sanremo a quattro anni dalla tragica e prematura scomparsa dell’artista napoletano. Il Premio verrà consegnato durante una delle serate del Festival. Foto: Kikapress