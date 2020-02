Festival di Sanremo 2020 Prima Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Grande attesa per Al Bano e Romina Power

PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020: LA SCALETTA

Martedì 4 Febbraio 2020, 17:30

Suseguiamo minuto per minuto la 70esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Dopo tanta attesa e tante polemiche, oggi martedì 4 gennaio Amadeus aprirà Sanremo 2020. E, finalmente potremo vedere i cantanti esibirsi sul palco dell'Ariston, e ascoltare le canzoni del Festival. Come annunciato nei giorni scorsi nel corso della prima serata di Sanremo 2020, ascolteremo 12 big, 4 nuove proposte alcuni ospiti internazionali.La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2020, prevede, innanzitutto l'ascolto di metà dei cantanti big. Il regolamento parla chiaro: oggi i 12 campioni saranno giudicati dalla cosiddetta giuria "demoscopica" e, di conseguenza, avremo la prima classifica molto parziale. Oltre ai campioni, ci sarà spazio anche per i "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che - concedendo qualcosa al format televisivo si esibiscono in «sfide dirette». Anche qui il giudizio spetta alla giuria Demoscopica. Chi vince il "duello" passa alla quarta serata.Nel corso della conferenza stampa di oggi è stato reso noto. Ecco la sequenza con cui canteranno coloro i quali si contenderanno la vittoria a Sanremo 2020Irene GrandiMarco MasiniRita PavoneAchille LauroDiodatoVibrazioniAnastasioElodieBugo e MorganAlberto UrsoRickiRaphael GualazziDue ospiti innanzitutto: Firoello e Tiziano Ferro. Facile, li vedremo sul palcoscenico tutte e 5 le serate. Tiziano Ferro, oggi, canterà tre canzoni: una sua hit e due "omaggi" al Festival. Nel Blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Almeno tu nell'universo di Mia Martini e la sua ultima hit Accetto miracoli.Ci sarà poi il cast al completo, o quasi, dell'ultimo film di Gabriele Muccino: "Gli anni più belli' del regista Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Claudio Santamaria. Proprio Emma, poi, canterà sul Palco dell'Ariston. Ma poi, soprattutto, c'è attesa per il grande ritorno per antonomasia al Festival di Sanremo. Al Bano e Romina, che hanno fatto un pezzo di storia del Festival, tornano ad esibirsi insieme davanti a quello che può esseere considerato il "loro" pubblico.Sono due delle più attese tre le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. Rula Jebreal e Diletta Leotta saranno quelle che una volta si sarebbero chiamate, sbagliando, le vallette della prima serata di Sanremo 2020. Intorno alla figura della giornalista di origini palestinese si era creata una vera e propria divisione tra schieramenti politici, con il centrodestra assolutamente contrario alla sua presenza al Festival. Alla fine, si è deciso che Rula Jebreal si sarebbe occupata espressamente della violenza sulle donne, senza alcun commento politico, e con un monologo dedicato proprio a questo argomento