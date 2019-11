Festival di Sanremo 2020, Cantanti "big" presentati il prossimo 6 gennaio a "I Soliti Ignoti"

I cantanti 'big' in gara al Festival di Sanremo 2020 saranno presentati ufficialmente il 6 gennaio, durante la puntata speciale dei 'Soliti ignotì, condotto da Amadeus che è anche direttore artistico della 70ma edizione del festival, dedicata alla Lotteria Italia.



Lo ha annunciato il conduttore durante l'incontro Milano-Saremo che ha inaugurato la Milano Music Week al teatro Piccolo di via Rovello. «In una serata già importante ho pensato di dare i nomi dei cantanti e anche di averli tutti insieme in studio al Teatro delle Vittorie, sarà una serata di grande festa», ha spiegato Amadeus.



Il numero dei cantanti in gara alle 70ma edizione del festival della canzone italiana è ancora incerto, in ogni caso «non saranno meno di 20 e non più di 24, per motivi televisivi», ha chiarito il direttore artistico. Il cast dei conduttori sarà invece presentato a metà gennaio nella tradizionale conferenza stampa a Sanremo, mentre gli otto giovani in gara a Sanremo Giovani si conosceranno già il 19 dicembre.



«Sanremo deve avere un respiro internazionale» ha detto Amadeus all'incontro 'Milano-Sanremo: conversazione con Amadeus', in occasione della Milano Music Week, al chiostro del teatro Piccolo di via Rovello. «Ho sempre pensato che a Sanremo la presenza internazionale sia molto importante, se non fondamentale. Guai se non ci fosse - ha detto Amadeus -. Non dobbiamo chiuderlo nel mondo solamente italiano, è il festival della canzone italiana ma deve avere un respiro internazionale».



Il direttore artistico ha poi ricordato quando, anni fa, molto spesso i duetti e le esibizioni in coppia si facevano con artisti internazionali: «questo ha permesso di far conoscere la canzone italiana all'estero. fondamentale che artisti internazionali vengano a Sanremo». «Faremo in modo di avere artisti attuali che possano essere sul palco» ha concluso chiarendo che è però prematuro avere ad oggi i nomi degli ospiti. Lunedì 18 Novembre 2019, 18:38

