Festival di Sanremo 2020, la scommessa di Amadeus: da Baudo a Conti, 5 big a giudicare i talenti

Si accendono le luci lì sul palco. Quello sanremese, ovviamente. Da stasera si alza il sipario sulla settantesima edizione del Festival. Un’edizione a cui la Rai tiene moltissimo. Non a caso sarà una grande festa per l’azienda di Viale Mazzini e per i suoi testimonial più fidati.



A cominciare dal direttore artistico Amadeus, a Fiorello (ormai RaiPlay) e a Carlo Conti, Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, il quintetto che Amadeus ha scelto come giuria televisiva della gara di Sanremo Giovani di stasera (diretta su Rai1 e Radio2). Cinque big ed ex conduttori festivalieri a cui il direttore artistico ha garantito la presenza anche a febbraio. Benigni e Al Bano (con Romina) hanno già annunciato la loro presenza tra gli ospiti d’onore. Sulle donne Amadeus non fa nomi. Ma è possibile che tutti quelli che circolano timbreranno in serate diverse il cartellino all’Ariston (Bellucci, Leotta, Ferragni, Incontrada, Leone e via cantando). Sui big invece top secret fino alla Befana. I più gettonati sono: Gabbani, Elodie, Le vibrazioni, Achille Lauro, Vallesi, Zarrillo, Masini, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e Irene Grandi con una canzone di Vasco Rossi. Qualche dubbio su Pelù, Marcella Bella.



L’antipasto è riservato ai giovani, che quest’anno però non potranno invadere la corsia dei big. Dopo l’intrusione di Mahmood dell’anno scorso, nel 2020 i giovani faranno i giovani. I cinque migliori della gara (più due che saranno annunciati stasera, provenienti dalla tanto discussa Area Sanremo, e Tecla, la vincitrice di Sanremo Young) diventeranno Nuove promesse, andranno sì al Sanremo dei big, ma gareggeranno nella loro categoria. In lizza per cinque posti ci sono: Avincola, Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Jefeo, Réclame, Marco Sentieri, Shari, Thomas. Per tutti un’ospitata a Potenza per il Capodanno tv di Amadeus. Giovedì 19 Dicembre 2019, 08:57

