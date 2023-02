Fedez-Rosa Chemical, bacio a Sanremo. La Procura archivia: «Non c'è reato»

di Redazione web

«Non c'è reato»: per questo motivo la procura di Imperia ha deciso di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical, per il bacio in diretta televisiva sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. «Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv» scriveva l'associazione nell'esposto parlando di 'repulsione e 'volgarità'.

Bacio a Sanremo: cosa ha deciso la Procura

Secondo la procura non esiste alcun tipo di reato. Resta invece iscritto nel registro degli indagati Blanco per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico durante la prima serata del Festival.

