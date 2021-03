Fedez in lacrime sul palco dell'Ariston, interviene Fiorello: «Stava per svenire». Pochi minuti fa, l'esibizione del rapper milanese in coppia con Francesca Michielin. Il duo si è esibito nel brano "Chiamami per nome".

Ma durante la performance, il marito di Chiara Ferragni è apparso emozionantissimo, soprattutto all'inizio della canzone. Alla fine dell'esibizione, Fedez si è commosso. A quel punto, entrano sul palco Amadeus e Fiorello con il carrellino dei fiori per Francesca Michielin. Il mattatore siciliano non perde occasione per ironizzare sull'emozione del marito di Chiara Ferragni: «Stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo». Risate in studio.

Immediati i commenti su Twitter: «Fedez emozionatissimo, fa tenerezza». E ancora: «Si percepisce fino a casa la sua tensione». «Sono felice - conclude una fan - che continuano a cantare si sia sciolto». E c'è chi lancia un pronostico: «Michielin e Fedez? Li vedo sul podio. Staremo a vedere».

