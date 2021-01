Fedez e il giallo della canzone di Sanremo 2021 diffusa su Instagram. Rischio squalifica?

Fedez e il giallo della canzone per Sanremo. Il rapper ha pubblicato sul suo account Instagram un breve video in cui si ascolterebbero alcuni secondi di quella che potrebbe essere la canzone selezionata per Sanremo 2021 “Chiamami per nome”. Canzone che Fedez porta sul palco dell'Ariston insieme a Francesca Michielin.

Nel video, ora rimosso, si vede Fedez cantare una canzone per alcuni secondi e poi chiedere al figlio, Leone, se gli fosse piaciuta. Dal piccolo arriva una sonora bocciatura con tanto di voto: la canzone pensata per la kermesse sanremese prende – tra le risate generali – uno striminzito “1” dal piccolo di casa.

Comunque, alcuni utenti del social network hanno registrato il video che ora circola liberamente e senza controllo sui social. Tanto che in molti lo stanno ripubblicando anche su twitter.

Molti fan del rapper milanese si stanno chiedendo se Fedez e Michielin rischiano seriamente la squalifica. Ammesso che questa sia effettivamente la canzone che Fedez ha presentato per Sanremo, secondo il regolamento del Festival, è vietato diffondere “in tutto o in parte” le “canzoni partecipanti a Sanremo 2021”. Oltretutto viene specificato ulteriormente che “la violazione accertata” di questi obblighi comporta la squalifica dei cantanti e della canzone e la sostituzione.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere: si sono almeno un paio di precedenti. Uno riguarda Riki e uno Cristicchi: in entrambi i casi – visto che la canzone era stata “spoilerata” per pochi secondi, rimasero in gara. E in questi momenti già sarebbero in corso contatti febbrili tra Rai e Sony.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 20:57

