FantaSanremo, anche Massimo Ranieri ci casca: «Papalina! Me l'hanno chiesto i miei nipoti». Elisa saluta zia Mara (Venier) dal vivo

Il FantaSanremo colpisce anche Massimo Ranieri. Il cantautore napoletano cede nella serata finale e sul palco dice il fatidico «Papalina», che vale il bonus una tantum di 50 punti. Ranieri, con la solita eleganza e un po' imbarazzato poi spiega: «Me l'hanno chiesto i miei nipoti per il FantaSanremo». Aver citato il gioco gli vale altri 25 punti.

Elisa è stata la prima a salutare zia Mara Venier dal vivo. La presentatrice, tra le protagoniste del FantaSanremo, stasera è seduta in prima fila. E la cantante ha voluto omaggiarla, non solo per guadagnare punti. Ne giorni scorsi erano stati tantissimi gli artisti che avevano guadagnato bonus mandandole un saluto. Tra questi Michele Bravi, che le ha voluto regalare i fiori di Sanremo: «Non vedo l'ora di venire ospite da te domani».

Perché Papalina

«Il FantaSanremo nasce nelle Marche da un piccolo ma gioioso manipolo di appassionati del Festival - si legge sul sito dedicato al gioco -. Nel 2019 si costituisce la Giuria Microscopica che dopo attentissimi ascolti dei brani in gara esprime le proprie valutazioni sulle performance. Nel 2020 il proposito è quello di bissare l’esperienza, ma in maniera più coinvolgente: da una costola della Giuria Microscopica nasce la Commissione FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) che elabora il regolamento del FantaSanremo, una specie di fantacalcio a tema Festival. Il passaparola porta una 50ina di richieste di partecipazione fino alla settimana cruciale in cui le fantallenatrici e i fantallenatori seguono il consiglio di Morgan e Bugo trovandosi “un bar che sarà la loro chiesa"»: il Bar Corva da Papalina. Da qui il nome per il bonus.

