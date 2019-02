di Emiliana Costa

"irrompe" aled è subito show. Finge di aver chiuso in camerino Claudio Baglioni e porta i suoi tormentoni sul palco dell'Ariston. Il pubblico è in visibilio.Poi arrivano Baglioni e Fausto Leali sul palco e parte l'esibizione inedita con Rovazzi. Ma a fine performance, l'artista lascia tutti di stucco. Assume un'espressione seria e dice: «Visto che Sanremo ha un pubblico vasto e arriva dappertutto voglio salutare una persona che non vedo da anni. Papà lassù, tutto questo è anche colpa tua. Almeno adesso ti ho salutato, perché l'altra volta non ho fatto in tempo».in sala.