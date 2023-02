Eros Ramazzotti, gaffe durante l'esibizione con Ultimo: «Sai che non me la ricordo?»

«Sai che non me la ricordo?». La memoria, o forse l'emozione, gioca un brutto scherzo a Eros Ramazzotti che, ospite del duetto di Ultimo nella serata delle cover di Sanremo 2023 per un medley di tre pezzi dello stesso Ramazzotti, si blocca sull'inizio del secondo brano. Dopo 'Adesso ti', parte la musica di 'Un'emozione per sempre' ma Eros esita e si ferma. «Sai che non me la ricordo?», dice.

Ma Ultimo corre in soccorso e attacca lui. I due recuperano poi l'intesa nel finale con 'Cantare d'amore non basta maì. «È l'emozione», si giustifica alla fine del set Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 22:00

