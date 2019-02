Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood: il testo della canzone di Sanremo 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nonno Hollywooddi E. NigiottiCerte cose fanno maleMica le puoi trattenereNon c’è modo di cambiare quello che non ti va beneDicono che con il tempo tutto quanto passa… ma quand’è che passa!?Perché non mi passa…E ricordo proprio adesso ogni volta che ridevi,Ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson…Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pileCentri commerciali al posto del cortileUna generazione con nuovi discorsiSi parla più l’inglese che i dialetti nostriMi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciareMi manca la Livorno che sai raccontareStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormiròStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo soQuanto è bella la campagna e quanto è bello bere vinoQuante donne abbiam guardato abbassando il finestrinoLa ricchezza sta nel semplice… semplice…Nel semplice sorridere in un giorno che non vale nienteSembra un po’ il secondo tempoDi una finale da scordareCome un taxi alla stazione che non riesci a prenotareSiamo ostaggi di una rete che non prende pesci… ma prende noiNonno sogno sempre prima di dormireCerco di trovare un modo per capireCorriamo tra i sorrisi dei colletti «giusti»Ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostriLa vita adesso è un ponte che ci può crollareLa vita è un nuovo idolo da scaricareStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormiròStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… Non lo soE quindi…Mi tengo stretto addosso i tuoi consigliPerché lo sai che qua non è mai facilePer chi fa muso contro, ancoraE quindiPer ogni volta che vorrò sentirtiChiuderò gli occhi su questa realtàNonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pileUna generazione che non so sentireMa in fondo siamo storie con mille dettagliFragili e bellissimi tra i nostri sbagliMi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciareMi manca la Livorno che sai raccontareStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormiròStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormiròStasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo so