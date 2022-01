Sanremo 2022, Emma e Francesca Michielin e la cover di Britney Spears: «Rompiamo internet»

«Praticamente rompiamo l’internet ogni settimana qui. #BabyOneMoreTime sul palco di Sanremo» «Vivo solo per questo momento. Ci vediamo a Sanremo baby»: queste, le reazioni di Emma e di Francesca Michielin che, in sincrono, hanno commentato la cover che porteranno al Festival di Sanremo. Svelate da Amadeus pochi minuti fa al TG1, le cover che animeranno la serata del 4 febbraio saranno diverse e le due cantanti si cimenteranno nel celebre brano di Britney Spears "Baby one more time".

Scherzano sulle proprie bacheche Instagram, le due cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston a partire dal 1 febbraio. Dato il carattere esplosivo di entrambe, c'è da chiedersi come realizzaranno la cover: abiti e passi di danza ripresi dal video originale o stupiranno il pubblico?

