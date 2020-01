"Twerking Queen – El resto es nada", album di Elettra Lamborghini, in uscita il 14 febbraio

Venerdì 24 Gennaio 2020, 19:28

È disponibile da oggi in pre-order su Amazon "Twerking Queen – El resto es nada" (Island Records) di, in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il 14 febbraio, che seguirà la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival diOltre alle 10 tracce di "Twerking Queen" e ad alcuneche saranno presto svelate dalla cantante, il disco conterrà "Musica (e il resto scompare)" il brano che Elettra Lamborghini presenterà sul palco del Teatroe che promette di far ballare la platea alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è stato scritto e prodotto da, storico produttore die grande firma dei più grandi successi del pop italiano, e Davide Petrella, uno degli autori italiani di maggior successo nonché collaboratore di lunga data di"Musica (e il resto scompare)" è una canzone che mescola ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo pop. Ma soprattutto è un brano che vuole dare un chiaro segnale di quella che è la direzione già intrapresa da Elettra con il suo album d’esordio "", uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi. Ma non è tutto, è di pochi giorni fa l’annuncio del brano che Elettra Lamborghini presenterà in duetto assieme alla poliedrica artista Myss Keta : la cover del famosissimo brano del 1982 di Claudia Mori, "Non succederà più".Si tratta dellain gara per Elettra Lamborghini, un vero e proprio debutto sul palco del Teatro Ariston per l’artista, che racconta: «Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata "Musica (E il resto scompare)" non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stessee far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo».