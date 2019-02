Einar, Parole nuove: il testo della canzone di Sanremo 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parole nuovedi A. Maiello – E. Palmosi – N. MarottaParlo poco lo sai, soprattutto di teScrivo solo canzoni cosa vuoi sentirti direChe sono stanco di tutto e forse anche di meMi devi ancora un ritorno molto più di mille paroleIo che cerco una risposta anche quando non c’èLa superficialità dei tuoi sguardi mi uccideE tu non lo sai, no tu non lo vediQuanto amore lasci mentre ti allontaniE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreIo giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveC’è chi dice che il tempo anestetizzi un ricordoMa qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpoE cerco ancora una risposta anche quando non c’èLa superficialità dei tuoi sguardi mi uccideE tu non lo sai, no tu non lo vediQuanto amore lasci mentre ti allontaniE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreIo giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveCamminerò lontano dal tuo cuoreSenza far rumore, senza far rumoreCamminerò lontano dal tuo cuoreE scriverò l’amore con parole nuoveE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreE giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeScriverò l’amore con parole nuove