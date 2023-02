Drusilla Foer torna a Sanremo, il monologo «per la libertà» insieme a Pegah Moshir Pour: chi è l'attivista iraniana

«In Iran non avrei potuto parlare vestita così». Inizia con queste parole il monologo di ​Pegah Moshir Pour, attivista iraniana di 31 anni, cresciuta in Basilicata. Insieme a lei arriva sul palco Drusilla Foer, che l'anno scorso era stata co-conduttrice del Festival. Il loro monologo «per la libertà» dà voce agli oppressi dal regime in Iran.

Cosa ha detto Pegah

«Mi chiamo Pegah, sono italiana di origini iraniane. Ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di terrore e depressione, in uno dei paesi più belli al mondo, uno scrigno dei patrimoni dell'umanità. Come si può chiamare un posto dove il regime uccide anche i bambini?», ha detto l'attivista italo-iraniana.

Chi è Pegah Moshir Pour

Pegah è una attivista dei diritti umani, ex "sardina" e content creator che dà voce a chi protesta contro il regime dell’ayatollah a seguito della morte di Mahsa Jina Amini. È arrivata in Italia insieme a mamma e papà nel 1998. Il suo profilo Instagram conta oltre 12mila follower.

Si definisce una nomade culturale ed europeista, e di temi come quello dell'etica digitale, di empowerment femminile e soprattutto di diritti umani parla nei tanti incontri ai quali prende parte non solo nelle scuole, ma anche come consulente e attivista per ong nazionali e internazionali.

