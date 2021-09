Sanremo 2022, giallo su Colapesce e Dimartino al Dopofestival: ma Amadeus non prevede lo show dopo la gara

Amadeus vuole Colapesce e Dimartino al Dopofestival per l'edizione 2022? La notizia si è diffusa nelle ultime ore ed è subito rimbalzata di sito in sito. La coppia di cantanti che è stata la più grande rivelazione alla kermesse musicale del Festival di Sanremo nel 2021 sarebbe stata contattata dal conduttore e direttore artistico Amadeus per condurre il Dopofestival l'anno prossimo.

Una notizia leggera, anzi leggerissima. Esattamente come il loro tormentone che ha spopolato dopo l'esibizione all'Ariston nella scorsa edizione. Nulla di certo e, soprattutto, nulla di vero. Non risulta infatti che nel 2022 ci sarà il Dopofestival, come rivelato da Dagospia, e come già avvenuto nell'ultima edizione del festival, complice l'emergenza sanitaria del coronavirus. Quindi, nessun contatto nelle ultime ore e nessun pseudo accordo con il duo musicale.

Colapesce e Dimartino sono attualmente in radio con il brano Toy Boy, che vede anche la straordinaria collaborazione di una icona della musica italiana, Ornella Vanoni. Di Dopofestival non se ne parla proprio...

Sabato 4 Settembre 2021

