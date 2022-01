Donatella Rettore e le polemiche per la canzone di Sanremo 2022: «Cresciuta con le suore, ne ho subite tante..»

Donatella Rettore, dopo una lunga assenza durata 28 anni, torna al Festival di Sanremo assieme a Ditonellapiaga con la canzone “Chimica”. Una frase del testo del loro brano ha però scatenato polemiche e la cantante è intervenuta per spiegare i motivi dietro alla scelta delle parole sotto accusa: «Cresciuta con loro… Ne ho subite tante».

Donatella Rettore e Ditonellapiaga (Foto: Ansa)

Donatella Rettore e le polemiche per la canzone di Sanremo 2022

Donatella Rettore torna a Saremo con Ditonellapiaga ma un verso della loro canzone “Chimica” provoca polemiche: “non mi importa del pudore – recita il testo - delle suore me ne sbatto totalmente”. La stessa cantante ha spiegato in un’intervista che dietro quella frase ci sono passate esperienze personali: «Sono cresciuta dalle suore – ha rivelato a “La Stampa” - e con questa frase mi sono vendicata di tutto quello che ho subito».

I ricordi non sono proprio tutti negativi: «Ricordo i ceffoni, i calci nel sedere anche se c'era una suorina minuta, l'unica davvero gentile, Suor Esterina. Lei mi è rimasta nel cuore. Purtroppo la curia non mi ha mai permesso di rincontrarla. Negli anni di “Quelli che il calcio” con Fabio Fazio, nel programma c'era sempre Suor Paola tifosa della Lazio. Chiesi alla Rai di poter ospitare Suor Esterina per raccontare la storia della mia infanzia ma la curia non lo permise. Non ho mai capito perché».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA