Mahmood e Blanco a Domenica In: «Ecco come abbiamo festeggiato». La richiesta particolare di Mara Venier

A Domenica In - Speciale Sanremo non potevano mancare i vincitori del Festival. Mahmood e Blanco arrivano da Mara Venier per la chiusura della trasmissione e raccontano cosa hanno fatto dopo la vittoria, prima di una richiesta particolare da parte della conduttrice.

«Siamo andati a dormire molto tardi ieri. Anzi, quale ieri? Siamo a dormire molto tardi oggi, abbiamo dormito poche ore ma siamo di nuovo freschi e pronti all'esibizione», spiega Mahmood. Mara Venier replica così: «In effetti vi vedo stanchi e abbioccati».

La conduttrice, poi, fa una richiesta particolare e rivela: «Mio nipote Giulio ha 19 anni, mi ha chiamato a tutte le ore della notte per chiedervi un saluto». Mahmood saluta così il nipote di Mara Venier: «Ciao Giulietto, ti mandiamo un abbraccione». E Blanco: «Ciao Giulio, ti chiami come mio fratello!».

