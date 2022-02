Ditonellapiaga e Rettore: «Non chiamateci scostumate, cantiamo la gioia del sesso ma con malizia»

Le due ragazzacce irriverenti del festival (una compie 25 anni il giorno della finale, l’altra di primavere ne ha 66) sono strafelici che tutti intonino come un mantra “chi-chi-chi-chi-chimica”, il ritornello del loro brano in gara a Sanremo. «Eravamo consapevoli che la canzone ronzasse nelle orecchie dopo il primo ascolto – dicono Ditonellapiaga e Rettore – ma non speravamo tanto».

Ormai, anche dopo la seconda esibizione di ieri, la strada è tutta in discesa. Anche se c’è la cover che le attende, stasera, su quel palco. Hanno scelto “Nessuno mi può giudicare”. Quasi superfluo chiedere alle due il perché: «Ovvio, no? Nessuno deve permettersi», scherzano. «Anzi, puntualizza Rettore – c’è una sola persona che avrà licenza di giudicarci e quella è Caterina! (Caselli, che esordì proprio a Sanremo con quel brano nel 1966, ndr.)».

Sono passate per le scostumate del festival, per quelle decisamente scollacciate, con quel testo che inneggia ad un sesso senza tanti problemi e magari senza nemmeno tanti preamboli. «Ma non fatela passare per una canzone lubrica – spiega Margherita Carducci/Ditonellapiaga – è simpatica, maliziosa, piuttosto, anche se non la manda a dire. Non è che siamo quelle che smontano il romanticismo, il corteggiamento, i preliminari: anche queste cose sono importanti ma a un certo punto basta, andiamo al sodo».

Vivono il festival con allegra leggiadria sia la “deb” che la veterana. Proprio quest’ultima, che lo scorso anno fu ospite de La Rappresentante di Lista per il suo “Splendido splendente” nella serata delle cover, puntualizza: «A Sanremo 2021 non c’era il pubblico in teatro ma per me non fu un gran danno, sono riuscita a concentrarmi maggiormente sull’esecuzione. In queste sere però il calore della platea e della galleria è certamente un valore aggiunto all’emozione, alla carica. E poi dalla reazione del pubblico abbiamo capito subito quanto la canzone fosse piaciuta». E aggiunge Margherita: «È un motivo che ti gasa, che ti fa venir voglia di scendere per strada in mutande e di ballarlo». «In mutande?», le fa eco insinuante Rettore.

Le restrizioni per il Covid ci sono anche quest’anno ma, dice Rettore, «forse è meglio così: nel retropalco siamo soltanto noi artisti senza la folla consueta dei discografici, degli uffici stampa, degli assistenti, insomma ci divertiamo di più, scherziamo, cantiamo anche, in modo da allentare la tensione, siamo tutti ciccì-coccò. Noi due abbiamo fatto combutta soprattutto con Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Giusy Ferreri: che simpatica, lei, la palermitana che parla lumbàrd!».

Progetti insieme dopo la “Chimica” sanremese? Rettore: «Immediatamente sì, per la promozione del disco e poi in futuro chissà. Abbiamo lo stesso approccio alla vita, nonostante la differenza d’età. Anzi, lei è molto più saggia di me, è quella che quando mi butto nel vuoto arriva e mi acchiappa per la collottola».

Un aggettivo l’una per l’altra. «Un solo? – fa Rettore - . Lei è sensibile, dolce, coccolona. E poi guardate quanto è bella. Oh, ragazzi, ha solo 24 anni!». Il sostantivo unico lo trova invece Margherita per Donatella: «Un mito. Mentre cantiamo insieme sul palco la guardo in viso e vedo gli occhi di una tigre».

Il loro brano sanremese del cuore? Ditonellapiaga: «”Salirò” di Daniele Silvestri». Rettore: «”Pietre” di Antoine». E ti pareva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA