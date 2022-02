Ditonellapiaga: «Che emozione e che chimica tra me e Rettore»

Primo giorno nella Riviera dei Fiori ed è già un bel circo, ma d’altronde non potevo aspettarmi diversamente. Continua il mio sogno da principessa Disney con una sveglia vista mare, e zero, ma dico zero, ansia, solo un brividino di eccitazione che corre lungo la schiena quando mi soffermo a pensare alle giornate alle quali andrò incontro.

Dopo ore di trucco, parrucco, prove vestiti sono finalmente entrata nel mood “bambola”, pronta ad uscire per andare a fare le prove. La punta con Dada è all’Ariston, abbraccio e bacione grande e si salgono un numero indefinito di scale che con i tacchi vi sfido a percorrere con la stessa disinvoltura che ho provato a sfoggiare. Passano una, due, tre ore di attesa è ancora non si vede l’ombra del palco. Nel frattempo, jam session improvvisata con Le vibrazioni e dopo aver cantato l’intera discografia dei Beatles finalmente saliamo sul palco.

Che dire, emozione gigante, ma soprattutto, tra me e Rettore, grande grande CHIMICA!

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 06:35

