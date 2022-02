Terza serata Sanremo 2022, la diretta: arrivano Cesare Cremonini, Roberto Saviano. Co Conduttrice Drusilla Foer

Sanremo 2022, diretta terza serata: arrivano Cesare Cremonini, Roberto Saviano e Anna Valle. Co Conduttrice Drusilla Foer. Giro di boa per il Festival dei record di Amadeus che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Questa sera ascolteremo tutte e 25 le canzoni in gara: si comincia con Giusy Ferreri, chiude Noemi.

SCALETTA DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2022

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10.Rkomi

11.Mahmood & Blanco

12.Gianni Morandi

13.Tananai

14.Elisa

15.Rappresentante di lista

16.Iva Zanicchi

17.Achille Lauro

18.Matteo Romano

19.Ana Mena

20.Sangiovanni

21.Emma

22.Yuman

23.Le Vibrazioni

24.Giovanni Truppi

25.Noemi

