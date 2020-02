«Sono il fidanzato di Diletta Leotta», e prova a entrare in hotel a Sanremo: innamorato pazzo fermato dalla polizia

Notte inquieta all'Hotel Royal di Sanremo, quello dove alloggiano molti degli artisti che da stasera di saliranno sul palco dell'Ariston. Un romano di 52 anni, S. M., poco dopo l'una me mezza di notte, si è presentato alla reception dicendo di essere il fidanzato di Diletta Leotta, che proprio durante la prima serata del Festival sarà al fianco di Amadeus e Rula Jebreal. Inoltre, l'uomo in evidente stato di agitazione sosteneva che avrebbe dovuto egli stesso condurre le seconda puntata del festival di Sanremo.



Quando l'uomo si è tranquillizzato, grazie alle rassicurazioni del personale dell'hotel, il sedicente fidanzato della Leotta è poi stato accompagnato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute e infine accompagnato in commisariato. Martedì 4 Febbraio 2020, 12:43

