Diletta Leotta rischia di cadere mentre corre a Sanremo. Il video esilarante

di Redazione web

Diletta Leotta nella fretta di raggiungere lo studio di Radio 105 stava per scivolare. La speaker radiofonica si trova a Sanremo con il collega Daniele Battaglia per intervistare tutti gli artisti che sono in gara al Festival. I suoi scatti sexy dalla "città dei fiori" hanno scatenato i commenti dei suoi numerosissimi follower.

Diletta Leotta, foto sexy da Sanremo con Marco Mengoni. I fan: «Lui ha fatto "coming in"»

Diletta Leotta, outfit da urlo in radio: «Quel bottone sta per esplodere». Delirio tra i followers

Elodie e Diletta Leotta ancora insieme: prima la foto sexy, poi la 'scarpetta'. Social impazziti: «Due dee»

La quasi caduta di Diletta Leotta

Diletta Leotta è quasi caduta mentre stava raggiungendo il box della radio dal quale intervista i cantanti in gara. La speaker è scesa di fretta dalla macchina ma ha messo male il piede e stava per scivolare sui sassi. Diletta è molto amata anche per la sua autoironia e infatti, si è messa a ridere esclamando: «Stavo cadendo».

I look sexy di Diletta Leotta

Diletta Leotta non manca mai di postare foto sexy sul proprio profilo Instagram. I suoi fan le dimostrano molto affetto lasciando sempre moltissimi commenti e like sotto i suoi scatti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA