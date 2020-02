Coronavirus, Vittorio Feltri choc: «Se ​facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona»

. Il giornalista ha pubblicato su Twitter un commento provocatorio - come nel suo stile - unendo i due argomenti di maggior discussione delle ultime settimane: il Festival di Sanremo e l'epidemia di coronavirus che è arrivata anche in Italia, con due casi registrati a Roma.«Se ilfacesse un salto afarebbe un’opera buona», ha scritto Vittorio Feltri, alimentando un'ondata di commenti e condivisioni: molti utenti hanno giudicato la battuta di Feltri di «cattivo gusto», accusandolo di scarsa sensibilità. Feltri, del resto, non è nuovo a uscite del genere: il suo account Twitter è pieno di post dall'alto tasso di cinismo che, molto spesso, attirano le critiche del popolo social.