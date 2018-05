Baglioni in Rai da Orfeo per parlare di Sanremo? Ecco le indiscrezioni

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il grande successo della scorsa edizione la conferma dicome direttore artistico del nuovoè cosa fatta...o quasi.Poche ore fa il cantautore, accompagnato dal suo manager Ferdinando Salzano, è andato in Rai per incontrare ilA lanciare l'indiscrezione è il sito DavideMaggio.it secondo cui l'accordo tra le parti non sia stato ancora firmato a causa di questioni editoriali. "Baglioni - si legge - avrebbe idee ben precise e vorrebbe avere la garanzia di poterle realizzare sul palco dell’Ariston". In una recente intervista l'autore di Questo Piccolo Grande amore aveva dichiarato "lo farei durare due settimane, magari con rassegne a corollario. E, senza esagerare perché resta un romanzo popolare in musica, vorrei vedere rappresentate anche discipline più elitarie e non solo le canzoni orecchiabili".