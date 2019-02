Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Salvini? Non c'è né pace né guerra, perché la guerra almeno da parte mia non c'è mai stata. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre a guardare il Festival di Sanremo". Così Claudio Baglioni in conferenza stampa commenta il tweet di Matteo Salvini che, pubblicando un selfie che lo immortala davanti alla televisione durante l'intervento di Pio e Amedeo sul palco dell'Ariston.