Sanremo 2020 la classifica della prima serata: primi Mahmood e Blanco, seconda La Rappresentante di Lista, terzo Dargen D'Amico

Sanremo 2020 la classifica della prima serata. Alla fine della giornata d'esordio, che ha visto esibirsi sul palco dell'Ariston i primi 12 cantanti, Amadeus ha mostrato la classifica - parzialissima - stilata in base al voto dei giornalisti della carta stampata, delle radio e dei siti web. Mercoledì, dopo l'esibizione degli altri 13 cantanti, le due classifiche verranno "unite" per dar vita alla prima classifica parziale completa del Festival di Sanremo 2022. Per ora in testa ci sono i favoriti: Mahmood e Blanco, seguiti da La Rappresentante di Lista e da Dargen D'Amico

Sanremo 2021, la classifica della prima serata

1 Mahmood Blanco

2 La Rappresentante di Lista

3 Dargen D'Amico

4 Gianni Morandi

5 Massimo Ranieri

6 Noemi

7 Michele Bravi

8 Rkomi

9 Achille Lauro

10 Giusy Ferreri

11 Yuman

12 Ana Mena

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 01:18

