Sanremo 2021, Amadeus a Che tempo che fa: «Un Festival così non si è mai visto e ci auguriamo non si veda più». Il direttore artistico in collegamento da Fazio ha scherzato, con la complicità di Fiorello, sull'assenza del pubblico, ma l'idea è chiarissima: la musica sarà al centro di tutto.

«Vogliamo intrattenervi cinque sere è un Sanremo storico, un Festival così non si è mai visto e ci auguriamo non si veda più. Regaleremo cinque serate di grande musica». Così Amadeus in collegamento a Che tempo che fa. Il direttore artistico della 71ma edizione del Festival è stato "disturbato" dal suo amico e collega Fiorello.

«Vi ricordate l’anno scorso? - dice Fiorello - Siamo andati alla festa di Sorrirsi e Canzoni come l’anno scorso ma non c’erano né sorrisi né canzoni. Davanti all’Ariston però c’è la sonda Perseverance che faceva foto. Quando arrivi qui - ha proseguito - ti devi studiare 75 pagine di protocollo, io arrivato a metà mi sono fermato, preferisco aspettare il film».

Amadeus ha confermato a Che tempo che fa che nella prima serata ci sarà come super ospite Loredana Bertè che oltre a fare un medley dei suoi successi presenterà anche il suo nuovo singolo: «Donne diverse ogni sera più altre punteggiature che racconteranno cose e mondi diversi. Ci sarà Matilda De Angelis, Elodie che farà una performance bellissima, Barbara Palombelli. Cosa farà Fiorello ? Non lo so, non mi dice niente».

«Non lo so nemmeno io - ha replicato Fiorello - perché devo cambiare modo di fare spettacolo, quando salirò sul paco e dirò buonasera capirò. Il nostro pubblico è l’orchestra e ho detto al direttore che sarà il nostro capo claque- La cosa bella è che non sappiamo cosa accadrà… nemmeno a noi due. Ero agitato ma quest’anno è proprio la rassegnazione. Questa è l’ultima volta che ci vedete qui (scherza ndr.), ce la metteremo tutta, comunque andrà sarà indimenticabile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 22:45

