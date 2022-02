Sanremo 2022, Capparelli: «Il Festival un successo anche per RaiPlay, +60% sul live streaming»

«Dopo il tour de force sanremese, è stato gratificante leggere i numeri registrati». A parlare è Elena Capparelli (foto) - romana, 53 anni, direttrice di RaiPlay e Digital - che al Festival ha avuto un ruolo importante nella gestione dei contenuti della piattaforma di RaiPlay. I numeri sono da record, con milioni di visualizzazioni, un incremento del + 60% sul live streaming e del + 45% sull’on demand rispetto all’anno scorso e con una forbice che si apre a favore dei giovani. «Con una punta di orgoglio, posso dire che siamo arrivati preparati. A metà degli anni 2000 avevamo avuto l’intuizione di seguire eventi, come Sanremo, costruendo un’offerta che consentisse al pubblico di fruire dei contenuti a suo piacimento».

La pandemia ha dato un’accelerazione?

«Sì. Abbiamo corso. Siamo stati accanto a Rai Uno e alla direzione artistica di Amadeus, e le curve degli ascolti digitali indicano che quanto è stato realizzato ha colto nel segno».



Un identikit di chi usa la piattaforma?

«Per disegnarlo, potremmo usare una sorta di modello matematico, con diverse variabili tra cui il gusto del pubblico, i device usati e il tempo a disposizione».



La Rai storicamente ha scolarizzato l’Italia. Avete pensato a un archivio culturale su RaiPlay?

«Lavoriamo per moltiplicare il numero dei contenuti disponibili sulla piattaforma anche riguardanti temi vicini al mondo dei giovani e non solo. Penso ad argomenti come bullismo e cyberbullismo (in Scialla Italia, in uscita a primavera, ad esempio i protagonisti sono i ventenni)».



Visti i numeri di stream dei brani in gara perche’ non pensare ad aumentare la durata dei diritti per mantenerli il più possibile sulla piattaforma?

«Ci stiamo già provando, cercando di avere diritti che durino il più a lungo possibile».



Elena Capparelli, direttrice donna. Si sente coinvolta nel dibattito attuale sulla “quota” donna nei vari settori?

«Come donna non ho mai smesso di vedermi una persona. Sono stata valorizzata per la mia competenza in un settore complesso di un’azienda grande come la Rai. Tuttavia il tema delle pari opportunità resta ancora dì forte attualità. E proprio come persona mi auguro che le donne possano ricoprire ruoli e carriere proporzionali alle loro capacità. Solo cosi potrà considerarsi definitivamente risolto il problema delle pari opportunità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 08:01

