Sanremo 2022, Can Yaman smentisce i rumors: «Non sapevo di andare al Festival» IL POST

«Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? bah» E' lo stesso Can Yaman a smentire i rumors sulla sua presunta partecipazione al festival di Sanremo 2022, in programma dall'1 al 5 febbraio. Attraverso una storia Instagram di qualche ora fa, l'attore turco mette a tacere le voci di corridoio che corrono lungo il web.

Leggi anche - Sanremo 2022, Amadeus svela stasera i nomi delle cinque donne sul palco dell'Ariston: l'annuncio al Tg1

Se è arrivata la conferma ufficiale del super ospite del Festival, l'attore Checco Zalone, e del cantante Cesare Cremonini, nessuna conferma né richiesta ufficiale da parte di Amadeus a Yaman. Almeo fino a quanto è emerso ad oggi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA